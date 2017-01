Sena Madureira – AC tem mais de 280 vagas

A Prefeitura de Sena Madureira, no Acre, anunciou através do Diário Oficial do Estado o edital n° 01/2017 de processo seletivo objetivando contratação temporária de novos servidores em vagas de todos os níveis de escolaridade, para atender a demanda emergencial no âmbito da Secretaria de Educação.

No total, são 284 oportunidades de Professor de Creche; Professor de Pré-Escolar; Professor do 1° ao 5° ano; Professor para Atendimento Educacional Especializado (AEE); Cuidador Pessoal; Motorista; Monitor de Apoio e Transporte Escolar; e Professor do 6° ao 9° ano.

Os aprovados trabalharão nas zonas urbana e rural, e irão atuar em jornada de 25 ou 40 horas por semana, com salário que oscila entre R$ 937,00 a R$ 1.061,28 mais adicional de 60%.

Os interessados devem se candidatar de 30 de janeiro a 1° de fevereiro de 2017, por meio de apresentação de documentos solicitados em edital, na escola Siqueira de Menezes, situada na Rua Augusto Vasconcelos, nº 220, Centro de Sena Madureira. Valor por taxa de inscrição não será cobrado.

Dentre os requisitos básicos para a contratação estão: ter nacionalidade brasileira; estar quite com as obrigações eleitorais; estar quite com as obrigações militares (candidatos de sexo masculino); ter idade mínima de 18 anos comprovados até a data da contratação; ter disponibilidade para exercer a função no horário determinado pela Secretaria Municipal de Educação; não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidades por prática de atos desabonadores; não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos; e gozar de boa saúde física e mental, comprovada em exame médico.

Os interessados serão escolhidos por análise curricular e terá prazo de validade de um ano letivo escolar (200 dias), podendo ser prorrogado pela Secretaria Municipal de Educação por igual período.

O edital pode ser conferido no Diário Oficial do Estado do Acre (http://www.diario.ac.gov.br/), edição de 25 de janeiro de 2017, a partir da página 103.

Segundo especialista, o concurseiro que inicia os estudos antes do edital tem 50% mais chance de ser aprovado. O segredo é estudar com apostilas, provas anteriores e exercícios.