Sede da RBTrans é invadida; criminosos levam notebook e data show

Na manhã desta segunda-feira, (30), a sede municipal RBTrans foi invadida, momento em que os funcionários chegavam para mais um dia de trabalho.

Segundo o diretor superintendente Gabriel Forneck, foram levados da instituição um notebook e um datashow. “Eu prefiro tecer qualquer comentário após a polícia concluir o trabalho dela”, disse ele.

A Polícia Técnica foi acionada e esteve no local fazendo o trabalho de busca de impressões digitais. As imagens do circuito interno da Rodoviária Internacional de Rio Branco (local onde funciona a RBTrans) serão usadas na investigação. (Com informações Agazeta.net)