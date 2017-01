Quinari: Prédio do Meio Ambiente é incendiado durante final de semana

Por meio de redes sociais, funcionários da Secretaria de Meio Ambiente do município de Senador Guiomard (Quinari) divulgaram uma nota, dizendo que o prédio do órgão teria sido incendiado durante o final de semana.

Segundo relatos, parte do local foi consumido pelo o fogo, só sendo controlado com a chegada dos homens do Corpo de Bombeiros Militar do Acre. De acordo com o coordenador , a suspeita é que o incêndio seria criminoso, pois no local foi encontrado sobras de gasolina.

“O que aconteceu neste final de semana, ultrapassa a barreira das discussões políticas e parte para a área criminal. Depredar de tal forma um patrimônio publico, simplesmente não tem explicação. O incêndio foi criminoso, deixaram o recipiente com gasolina”, disse Patrick Leon em sua rede social.

Um boletim de ocorrência foi feito pelo coordenador na delegacia do município, as causas serão apuradas. (Com informações Oriobraco.net)