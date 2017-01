Polícia Civil elucida crimes de homicídio e apreende menores

(DEHPP), informou na manhã desta segunda feira (30), que solucionou três crimes de homicídio ocorridos nos primeiros 15 dias deste mês. Dois dos suspeitos ja estavam presos e três menores foram apreendidos.

O primeiro caso ocorrido no dia 04, em que a vítima, Emerson Camurça de Souza foi morto a tiros no bairro Plácido de Castro, a Polícia descobriu que os responsáveis foram Rafael Costa Luz, vulgo “Cajarana e Ramon Aguiar, vulgo “Magrao”. Ambos presos na semana passada, também responsáveis por um outro crime de homicídio. A motivação seria disputa pelo território de tráfico de drogas.

No caso em que Evanilson de Abreu foi morto a tiros no dia 14 deste mês, no bairro Jorge Lavocat, dois menores, sendo um de 15 e outro de 17 anos, seriam os suspeitos. De acordo com o Delegado responsável pelas investigações, Roberth Alencar, o crime ocorreu por motivo torpe. Um dos menores teria furtado a televisão do tio e a vítima teria visto o ato infracionário e dedurado ao tio em um bar. O menor teria ficado sabendo que teria sido dedurado pela vítima e resolveu, na companhia de outro menor, efetuar o crime.

Outro crime solucionado pela polícia foi o do homossexual, Francisco das Chagas, mais conhecido como “Sol”, ocorrido no último dia 15 no bairro Montanhes. Neste caso, a vítima teria ido comprar drogas em uma bocada e entregado um pedaço de papel como pagamento. O menor que seria namorado da mulher que cuidava da boca, teria ido tomar satisfações, Sol por sua vez teria se apossado de um terçado e atacado o menor que foi até a sua residência pegar uma arma e voltado para executar o homossexual.

“Agora nós da Delegacia de homicídios concluímos os inquéritos e já requeremos a internação desses menores pelos crimes de homicídio, disse Roberth Alencar. ( Asscom/PC)