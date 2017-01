O erro de cálculo que deixou dois estudantes de ciência na UTI por excesso de cafeína

Que efeito tem o consumo de cafeína no exercício? Em busca de uma resposta, um grupo de estudantes de Ciência do Esporte da Universidade de Northumbria, no Reino Unido decidiu fazer um experimento.

Dois voluntários deveriam ingerir 0,3 g de cafeína. No entanto, o estudo quase se transformou em tragédia quando um erro de cálculo na dosagem da substância levou os dois estudantes ao hospital.

A universidade foi multada em mais de US$ 500 mil por um tribunal. O incidente ocorreu em março de 2015, mas foi apenas revelado na semana passada.

Celular

Para calcular a dosagem, funcionários da universidade utilizaram a calculadora de um telefone celular, mas erraram ao digitar os decimais, o que fez Alex Rossetta e Luke Parkin ingerir 30 g de cafeína diluídos em suco de laranja – o equivalente a 300 xícaras de café.

Segundo o promotor encarregado do caso, Adam Ferrer, já foram reportados casos de morte por ingestão de 18 g de cafeína.

Os dois jovens sofreram violentos efeitos colaterais. Rossetta ficou internado seis dias, perdeu a memória de curto prazo e 12 kg. Parkin ficou dois dias na UTI e perdeu 10 kg. Ambos precisaram fazer tratamento de diálise, mas se recuperaram.

Rosetta e Parkin vão processar a universidade.

Quantidade de cafeína

Os médicos que trataram deles acreditam que os jovens sobreviveram por causa da pouca idade e por estarem em bom estado de saúdes. “A overdose poderia ter sido fatal”, disse Ferrer.

O problema também ocorreu porque, em vez de tabletes, os funcionários utilizaram cafeína em pó. Segundo a universidade, isso foi feito sem a supervisão adequada.

G1 Mundo