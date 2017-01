Mãe acha jovem desaparecido: ‘tudo que quero é meu filho de volta’, diz

O adolescente Rian Custódio Carmo, de 15 anos, foi encontrado na noite de domingo (29) em Ouro Preto do Oeste, em Rondônia, após três dias desaparecido. Nesta segunda (30), ele já estava no estado de Mato Grosso.

Carmo sumiu após sair de casa levando notebook e roupas no último dia 25 deste mês, no bairro Santa Inês, em Rio Branco.

A mãe de Rian, a vendedora Luzanira Custódio do Carmo, de 40 anos, diz que o adolescente agora está no estado do Mato Grosso e a família busca uma maneira de levá-lo de volta para Rio Branco.

“Ele disse que foi embora porque aqui em Rio Branco não possui oportunidade de emprego e ele queria emprego. Então, decidiu ir sem avisar, alegando que se me falasse eu não deixaria. Tudo que quero é meu filho de volta, mas só de saber que ele está bem já fico menos preocupada”, afirma.

Entenda o caso

O adolescente desapareceu na tarde de quinta-feira (25) no bairro Santa Inês. A mãe de Carmo relatou que chegou em casa após o trabalho por volta de 19h e não encontrou o filho. Ao entrar no local, percebeu que um notebook e duas mudas de roupas também haviam sumido. Preocupada, a mãe decidiu registrar um boletim na Delegacia da 2ª Regional da Polícia Civil.

Luzanira relatou que havia tido uma discussão com o filho devido ao uso excessivo de computador.

Segundo ela, o adolescente criou um programa com um simulador de caminhões online e se comunicava com pessoas de vários locais do país. Com medo do teor das conversas do menor na internet, ela decidiu restringir o uso do aparelho.

“Tudo o que queria era proteger o meu filho, eu não sei com quem ele conversava, sou bloqueada no Facebook dele. Não tirei o computador nem nada disso, apenas queria que ele ficasse menos tempo usando o computador. Tudo que peço é que ele esteja bem e em um bom lugar, só queria notícias”, disse logo após o sumiço do adolescente.

