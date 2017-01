Humaitá vence amistoso, mas perde técnico e busca novo comandante

O Humaitá saiu vitorioso no primeiro teste da pré-temporada, realizado na tarde deste sábado (28). Jogando no Campo da Colonacre, na Vila do Incra, a 29km de Rio Branco, o Tourão bateu o América, time amador da capital, por 2 a 1. Os gols da vitória foram marcados pelo atacante Emerson e pelo meia Felipinho.

A resultado positivo contrasta com a má notícia para o clube. O técnico Krisma Ribeiro comandou a equipe pela última vez. Por causa de problemas particulares, ele comunicou que não seguiria à frente da equipe, segundo o tesoureiro e vice-presidente do Humaitá, Luan Luz.

– Ele nos comunicou que não ficaria, pois não estaria conseguindo conciliar as duas coisas. Estamos sem treinador e vamos correr atrás de um nome para não perder tempo. Queremos apresentar o novo treinador ainda esta semana – informa o dirigente.

Enquanto não define o novo técnico, o elenco do Humaitá vai treinar sob o comando de Diro Bitencourt. O Tourão estreia no Campeonato Acreano no dia 19 de fevereiro, contra o Atlético-AC, no estádio Antônio Aquino Lopes, o Florestão, em Rio Branco, às 15h45 (do Acre).

Globoesporte