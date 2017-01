Acidente de trânsito deixa ao menos 65 feridos em Paris

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Um acidente de trânsito envolvendo dois ônibus escolares, um caminhão e quatro carros deixou ao menos 65 feridos na madrugada desta segunda-feira (30) na estrada A13, a cerca de 40 km de Paris.

A colisão ocorreu por volta das 5h locais (2h em Brasília), na altura da cidade de Epône.

A prefeitura de Yvelines, cidade próxima à região do acidente, informou que algumas pessoas estão em estado grave.

Em Aubergenville, outro município próximo, foi disponibilizado um ginásio para acolher as vítimas sem ferimentos graves.

De acordo com o jornal “Le Monde”, as causas do acidente ainda são desconhecidas.