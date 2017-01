Assaltantes deixam prejuízo de 80 mil á fazendeiro da Transacreana

Um roubo á uma fazenda localizada na Transacreana, Km 30, foi registrado na manhã desta segunda-feira, (30), na Delegacia de Investigações Criminais (DIC).

Segundo o proprietário da localidade, um fazendeiro de 58 anos, os criminosos chegaram em dois caminhões cargueiro, próprio para o transporte desse tipo de animais e renderam o caseiro, em seguida colocaram mais de 40 bois nos compartimentos do caminhão, após o ato, os mesmos fugiram.

Ainda de acordo com a vítima, “era madrugada, muito cedo, quando o caseiro avisou, mas já tinham levado tudo, o bando veio com dois carros, colocaram os bois em cima e ainda levaram bens da casa do caseiro, o prejuízo só de gado passa dos 80 mil reais”, disse o fazendeiro.

A polícia militar foi acionada, fez buscas na região, mais não logrou êxito, não identificou nenhum suspeito, com isso, a investigação ficará agora a cargo da Polícia Civil. (Com informações Oriobraco.net)