Bombardeio dos EUA ao Iêmen mata 41 membros da Al-Qaeda e 16 civis

Ao menos 41 supostos membros da Al-Qaeda, incluindo líderes do grupo, e 16 civis morreram em um ataque aéreo durante a madrugada deste domingo (29), em Yakla, na província de Baida, na região central do Iêmen.

A ofensiva foi atribuída aos Estados Unidos, de acordo com a informações fornecidas por uma fonte no governo do Iêmen à agência AFP.

Esta seria a primeira operação de grande impacto realizada pelo país desde a posse do presidente Donald Trump.