William e Harry encomendam estátua da princesa Diana

Os príncipes William e Harry encomendaram uma estátua da princesa Diana para lembrar os 20 anos da morte de sua mãe, informaram os dois herdeiros em nota.

Segundo os membros da realeza, “chegou a hora de reconhecer o seu impacto positivo na Grã Bretanha e no mundo” com a construção de uma estátua que ficara no palácio de Kensington, residência da família de William.

“Nossa mãe tocou a vida de muitas pessoas. Esperamos que essa estátua ajudem aqueles que visitam o palácio de Kensington a refletir sobre sua vida e sobre seu legado”, escreveram os dois ressaltando que a rainha Elizabeth II apoia a ideia.

Lady Di morreu em um acidente de trânsito em Paris, no dia 31 de agosto de 1997, quando William tinha 15 anos e Harry 12. (ANSA)