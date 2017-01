Rio Tarauacá transborda e invade ruas no Bairro​ da Praia

O nível do rio Tarauacá ultrapassou a cota de transbordamento neste domingo, 29, e já alaga ruas do Bairro da Praia, o maior da cidade de Tarauacá.

O rio chegou a 9,90 metros, 40 centímetros acima da cota de transbordo. A cota de alerta é de 8, 50 metros.

A elevação rápida do nível do rio ocorreu após as intensas chuvas na região ontem o dia inteiro e madrugada deste domingo.

A Defesa Civil está em alerta no município, já que o rio pode continuar subindo e desabrigar famílias das áreas mais baixas da cidade. (Com informações AC 24 Horas).