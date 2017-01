Quatro detentos da Papudinha fogem e Polícia prendem novamente

Os detentos Elias Leite da Silva de, 19 anos, José Fabrício Silva de, 28 anos, Daniel Antônio Lima Freitas, de 21 anos e Gustavo da Silva Costa, de 20 anos que cumprem pena em regime fechado na Unidade de nº 04, conhecida por “Papudinha” aproveitaram a distração da hora do jantar de sábado (28) e fugiram da unidade prisional.

Por sorte os Agentes Penitenciários perceberam a fuga e acionaram apoio do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar – BOPE, cujo Quartel fica localizado atrás do prédio da Papudinha e rapidamente os policiais juntamente com os agentes penitenciários conseguiram prendem os quatros detentos que foram levados à Delegacia de Flagrantes – DEFLA.