PM prende homem com arma de fogo e drogas no ramal Bom Jesus

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Compartilhe no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

José Fernando tentou atirar contra a guarnição e foi ferido com um tiro no braço efetuado por um policial militar em serviço

A ação policial militar, ocasionada por meio do patrulhamento de rotina, culminou na prisão de José Fernando da Silva, de 22 anos, por militares pertencentes ao Segundo Batalhão (2° BPM). Com Fernando foi apreendido uma Espingarda calibre 28 e 40 trouxinhas de entorpecentes em uma residência, localizada no ramal Bom Jesus.

De acordo com os militares, a guarnição estava patrulhando o ramal quando avistou o envolvido em atitude suspeita. Ao perceber a presença dos militares, o suspeito, empreendeu fuga e entrou em uma casa.

Na perseguição o suspeito sacou uma espingarda e apontou para os militares ameaçando a integridade física da guarnição; momento em que foi necessário a utilização de um disparo de arma de fogo no braço do autor para cessar a ameaça.

Ainda no local, os policiais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para que fosse realizado o atendimento médico ao suspeito.

A ocorrência foi encaminhada para a delegacia Central de Flagrantes, onde foram tomadas as providências cabíveis ao caso.