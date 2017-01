Pato quer salário de R$ 33 milhões na China e trava negociação

A foto de Alexandre Pato vestindo a camisa do Tianjin Quanjian enquanto fazia exames médicos deu a entender que a venda do jogador já estaria sacramentada. De acordo com o jornal espanhol As, no entanto, o brasileiro travou a negociação entre os chineses e o Villarreal ao pedir salário de 10 milhões de euros por temporada, o que o colocaria entre os dez mais bem pagos do país.

Ainda segundo a publicação, Pato também quer uma alteração no tempo de contrato ao exigir três temporadas de vínculo.

O jogador tem até a segunda-feira (30) para decidir vai ou não para a China.