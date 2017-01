Nível do rio Acre em Rio Branco chega a 10,40 metros com chuva das últimas 24 horas

O grande volume de chuva que atingiu a região do Alto Acre ontem provocou uma elevação considerável no nível do rio Acre, em Rio Branco. Na manhã deste domingo, 28, o manancial chegou a 10,40 metros. Ontem pela manhã o rio estava com 9, 58 m, informou o coordenador da Defesa Civil Municipal, coronel George Santos.

Durante as últimas 24 horas choveu 64.8 milímetros. O equivalente a 65 litros em um metro quadrado. “Foi o maior volume de chuvas até agora no mês de janeiro”, informou o coordenador da Defesa Civil Municipal.

O pesquisador meteorológico Davi Friale informou que a incursão de ar um pouco mais seco, deixa o tempo bom, sem chuvas, a partir desta segunda-feira, até, pelo menos, a próxima quarta-feira, na maior parte do Acre, do sul e o oeste de Rondônia, do extremo sul do Amazonas, da região do Pantanal de Mato Grosso, da Bolívia e do leste e sudeste do Peru.

“Se chover nessas áreas, nos próximos dias, será de forma rápida e, apenas, em alguns poucos pontos isolados.” (Com informações AC 24 Horas).

Foto: Ilustrativa