Motorista capota veículo e saí ferida em Cruzeiro do Sul

Um capotamento foi registrado na manhã deste domingo, (29), na Estrada Nova Olinda, localizada no município de Cruzeiro do Sul distante de Rio Branco cerca de 630 quilômetros.

Eduarda Bonfim conduzia o veículo Fox, cor vermelho, placas NXS-6271, sentido estrada/cidade após deixar alguns amigos em casa. Momento esse que a mesma perdeu o controle do veículo, vindo a capotar.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros á vítima ainda no local do acidente, em seguida, encaminhou Eduarda ao hospital do Juruá, com uma fratura no braço. A condutora do veículo passou por uma cirurgia e passa bem.