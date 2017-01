Morre em Belém, o seringalista Áureo Déo de Freitas

A tradicional família Freitas está de luto. Morreu na madrugada desse sábado, 28, aos 96 anos, Áureo Déo de Freitas. Casado com a senhora Lindany Teixeira de Freitas, Áureo Déo é pai da ex-deputada federal, Célia Mendes e de Vera, Vânia, Áurea, Aurimeire, Ricardo, Áureo Júnior, Auro e Alda Freitas. Seu corpo está sendo velado na capela da Igreja dos Capuchinhos na capital do Estado do Pará, Belém, e será enterrado nesse domingo, 29, no cemitério Santa Izabel.

Áureo faleceu por causas naturais em virtude da avançada idade. Ele nasceu em 26 de maio de 1920 em Altamira, cidade localizada no sudoeste do Pará. Foi Seringalista nos tempos do apogeu da borracha, depois se mudou para Belém a qual foi aposentado e mesmo assim, acostumado ao trabalho, mantinha alguns negócios em Altamira. Antes de viver em Belém, trabalhou ainda como comerciante nas inúmeras comunidades ribeirinhas que vivem ás margens dos rios que banham aquela região.

Bastante religioso, lúcido e benquisto por todos, Freitas deixou um legado de muito trabalho e amor à família. Esposo dedicado, pai amoroso, ele deixou genros e noras, 19 netos e 12 bisnetos.



Que os nossos corações elevem nossas orações em favor dos familiares e amigos neste momento de luto. Expomos os nossos profundos sentimentos a todos e recitamos os textos bíblico de João 11:25 e Romanos 15:13 em homenagem. "Disse-lhe Jesus; 'Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim jamais morrerá" (…) "Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo".

