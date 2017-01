Incêndio destrói sede do governo do Acre em Marechal Thaumaturgo

Um incêndio destruiu, na madrugada deste domingo (29), a sede do governo do Acre no município de Marechal Thaumaturgo, interior do estado. De acordo com o representante do governo no Vale do Juruá, Itamar de Sá, acredita-se que o incêndio tenha sido criminoso, já que até a publicação desta reportagem não havia indícios de curto-circuito.

“As informações que eu tenho é que três suspeitos estavam nesse horário próximo ao prédio, manuseando o que seria uma lona, um plástico ou algo assim e logo após aconteceu o incêndio. Então acreditamos em incêndio criminoso”, disse.

A sede abrigava núcleos de diversos órgãos governamentais, incluindo as secretarias de Educação e Produção Florestal, além de estocar materiais do Departamento de Pavimentação e Saneamento (Depasa).

“Tivemos um prejuízo muito grande porque não se conseguiu tirar absolutamente nada do local, um prejuízo incalculável, material, documentações, enfim, tudo foi perdido”, lamenta.

Itamar diz ainda que os gestores das pastas que funcionavam no espaço e o secretário de Segurança Pública, Emylson Farias, já foram comunicados do incidente. A expectativa é que a polícia consiga identificar os suspeitos de provocar o incêndio. ( Com Informações G1 Acre)