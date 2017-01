Família morre esmagada por duas toneladas de roupa na Espanha

A família revendia roupas e as guardava em um armário ao lado da cama do casal

Neste sábado (28), uma menina de 12 anos e seus pais morreram esmagados por mais de duas toneladas de roupa que caiu em cima deles enquanto dormiam.

Segundo informações da Gazeta do Povo, o acidente ocorreu na residência do casal, na cidade de Alicante, no leste da Espanha.

De acordo com a publicação, a família revendia roupas e as guardava em um armário ao lado da cama.

A filha mais velha, de 18 anos, descobriu no sábado ao acordar que as estantes cheias de caixas com roupas haviam caído sobre as camas de seus pais e irmã.

Bombeiros foram acionados e tentaram reaniar a menina e o casal sem sucesso.