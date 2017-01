Em Vilhena, acreanos são presos pela PRF portando cerca de 42 quilos de cocaína

Um casal de naturalidade acreana, foi preso na tarde deste sábado,(28), no Portal da Amazônia, região sul de Rondônia, no município de Vilhena, KM 01, da BR 364, precisamente no Posto Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo os federais, era feita uma fiscalização de rotina, quando os policiais resolveram abordar um veículo Santana, de cor vinho, placas de Rio Branco, que tinha como ocupantes, o casal.

Na ocasião, o motorista estacionou o veículo e foi feita uma revista veicular, onde foram encontradas quase 42 quilos de pasta a base de cocaína escondidos em um compartimento do veículo.

Após o flagrante, os policiais perguntaram para onde ia a droga, os mesmos afirmaram que iria para São Paulo, e com o “serviço” de entrega a dupla embolsaria 20 mil. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao casal, e em seguida foram encaminhados a delegacia de Polícia Civil do município. A pena prevista para o crime de tráfico de drogas varia de cinco a 15 anos de reclusão.