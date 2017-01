Boca do Acre: Motociclistas morrem em colisão entre duas motos no Piquiá

Na madrugada deste domingo (29), no Platô do Piquiá, localizado no município de Boca do Acre, no Amazonas, distante de Rio Branco cerca de 220 quilômetros, foi registrado um acidente entre duas motocicletas. Segundo consta, o fato ocorreu em frente ao Auto Posto Peixe Vivo, local muito conhecido e frequentado por moradores daquele município.

De acordo com testemunhas, a vítima Antônio Carlos Vitorino da Silva, 27 anos, vinha em alta velocidade sentido hospital/entrada da cidade, quando colidiu em cheio com a moto de Renildo Santos da Silva, 28 anos, que vinha fazendo uma conversão na pista.

Segundo policiais, as vítimas foram arremessados cerca de 10 metros do local do acidente, ainda de acordo com o investigador de Polícia Civil, Luciano Sena, ambos teriam ingerido bebida alcoólica, pois o médico que atendeu os motociclistas sentiu o cheiro forte de bebida nos mesmos. Luciano não confirmou se ambos estavam ingerindo bebida alcoólica no local do acidente ou se já vinham embriagados de outros lugares. Só se sabe que mais duas vidas foram ceifadas com a combinação de álcool e direção.