Atenção: Firefox e Chorme mudaram o alerta de páginas inseguras

Sabe o que significa o “s” que figura após o HTTP na maioria dos endereços de internet? Segurança. O HTTPS criptografa conexões da web e é a preferida de navegadores, como o Mozilla Firefox e o Google Chrome. Tanto que as novas versões dos programas, lançadas nesta semana, praticamente barram muitas conexões HTTP e passarão a notificar que o endereço é inseguro antes de carregá-lo.

O aviso aparece ao lado da URL, na barra de endereços. A reprimenda aparece quando a página HTTP em questão tiver formulários, principalmente os que pedem números de cartão de crédito ou senhas. Segundo os fabricantes, a ideia é reduzir situações de pishing (roubo de dados) ou hackers.

O Chrome, que já avisava que a URL não era segura na barra de endereços, vai passar a exibir uma janela com a mensagem “Not secure”. No Firefox, as novas funções de segurança estavam disponíveis apenas em versões de teste e os browsers não indicavam bloqueio. Um cadeado verde era usado para mostrar conexões HTTPS.