Arena Mapinguari recebe Tiago Teles e Athirson, sub-17 de Londrina e FlaArena Mapinguari recebe Tiago Teles e Athirson, sub-17 de Londrina e Fla

Programa desta segunda (30) tem presença dos atletas da base do Londrina-PR e do Flamengo-RJ. Envie perguntas pelas redes sociais e pelo WhatsApp do GE

A edição #2 do Arena Mapinguari, nesta segunda-feira (30), recebe dois jovens jogadores que saíram do Acre em busca do sonho de ser jogador profissional: o volante Tiago Teles, que defende a base Sub-17 do Londrina desde fevereiro de 2016, e o lateral-esquerdo Athirson Lima, do sub-17 do Flamengo, que tem seis convocações para a seleção brasileira sub-15.

Os internautas podem enviar perguntas para os convidados através do whatsapp do GE (68 99955 3392), nos comentários ao fim da matéria e pelo Facebook do GloboEsporte.com/acre. Além da presença dos atletas, teremos informações sobre os clubes acreanos, outros esportes e muito mais.

Quer participar? O Galvez enfrenta o Nacional-AM, neste domingo (29), em duelo válido pela fase preliminar da Copa Verde, a partir das 20h (de Brasília), no estádio Antônio Aquino Lopes, o Florestão. Os torcedores que forem ao estádio podem fazer vídeos direto da arquibancada e enviar para serem exibidos durante o programa.

As edições da temporada 2017 serão gravadas todas as segundas-feiras e ficarão disponíveis no GloboEsporte.com. (Com informações G1 Acre).