PRF apreende cerca de 46 quilos de drogas em fundo falso de caminhionete

Policiais Rodoviários Federais (PRF) apreenderam uma grande quantidade de entorpecentes, na manhã deste domingo, (29), no km 96 da BR 317, no município de Xapuri, distante da capital cerca de 174 quilômetros.

De acordo com informações, uma caminhonete Mitsubishi, modelo L200, placas MMC 1211 foi abordada pelos os federais para uma fiscalização de rotina, momento esse que, o motorista Sérgio Roberto Ferreira Castelo, 42 anos, demonstrou muito nervosismo diante dos policiais.

Diante da situação, os agentes fizeram uma revista veicular minuciosa, e não encontraram nada. Não satisfeitos, os federais encaminharam a caminhonete até o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Acre (Bope) para a utilização de cães farejadores.

Os animais rapidamente perceberam a presença de drogas próximo ao tanque de combustível, o entorpecente estava em um fundo falso, foi preciso desmontar a carroceria do veículo para achar os 45 tabletes de cocaína, totalizando cerca de 46 quilos de entorpecentes. A mercadoria apreendida foi avaliada em aproximadamente R$ 350.000,00, valor de compra.

Diante do delito, Sérgio recebeu voz de prisão e foi encaminhado a Superintendência da Polícia Federal no Acre, onde será autuado pelo o crime de tráfico de drogas. (Art. 33 do Código Penal Brasileiro), onde poderá ser condenado em até 15 anos de prisão.