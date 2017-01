Duas armas e um punhal foram apreendidos pela polícia militar em Cruzeiro do Sul

Policiais do 6° Batalhão de Polícia Militar (6° BPM), localizado no município de Cruzeiro do Sul, apreenderam nas primeiras horas deste sábado, 28 de janeiro, duas armas de fogo e um punhal. As ações ocorreram em dois bairros diferentes.

A primeira arma de fogo apreendida foi uma escopeta calibre 16 com três cartuchos intactos. Uma guarnição da Companhia de Operações Especiais (COE) flagrou por volta de 1 hora da madrugada, cinco pessoas na Rua 7 de Setembro, bairro Cruzeirinho Novo com o armamento.

E por volta das 7 horas da manhã, uma Rádio Patrulha (RP) foi acionada via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para abordar um indivíduo que estaria armado na Rua Goiás, bairro Remanso. Um revólver calibre 38 com duas munições intactas e um punhal foram apreendidos com o homem.

De acordo com os militares, o autor afirmou que o objetivo era assassinar um desafeto, já que há dias, ele era ameaçado.

Nos dois casos a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Geral de Polícia Civil do município para que as devidas providências fossem tomadas. (Com informações Asscom/PM)