Uninorte oferece cursos com juros zero por meio do Pravaler

A Uninorte e o Iesacre aderiram ao maior programa de crédito universitário do Brasil, o Pravaler, que promove a 3ª Feira Pravaler Juro Zero Online, até o dia 10 de fevereiro deste ano. Por meio do programa, o sonho de ingressar em um curso de graduação e pós-graduação pode se tornar realidade.

Com o Pravaler, é possível estudar em alguns cursos pagando juro zero em todas as mensalidades até o fim da graduação ou pós-graduação. No feirão online o aluno tem a oportunidade de financiar a faculdade e ainda tem o dobro de tempo da duração do curso para poder pagar.

Para adquirir o crédito, o aluno necessita de fiador que, juntamente com ele, tenha uma renda duas vezes e meia maior que o valor da mensalidade do curso que deseja ingressar.

Para maiores informações sobre o 3º Feirão Pravaler Juro Zero Online, é necessário comparecer no S.R.M ou CIA Uninorte ou ligar para 3302 7053. Há uma equipe no local especializada para esclarecimentos sobre o programa, simulação e orientações sobre o ingresso.

Com a equipe, a pessoa interessada pode fazer a simulação do processo, iniciar a contratação e aguardar a análise de crédito e aprovação do financiamento. (Com informações AC 24 Horas)