Prefeitura de Santa Rosa abre inscrições para 161 vagas

A prefeitura de Santa Rosa do Purus divulgou o edital de processo seletivo para 161 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior de profissionais da Educação para zona urbana, rural e áreas indígenas do município.

As inscrições devem ser feitas na Secretaria de Educação do município do até o dia 31 de janeiro, das 7h às 11h e das 14h às 17h para os cargos da zona urbana. Os candidatos da zona rural devem se inscrever do dia 1º a 14 de fevereiro.

Os cargos são professores de ensino infantil, fundamental de 1º a 9 º ano – urbano e rural e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Há vagas também para o pessoal de apoio como cuidador pessoal e cuidador de ônibus, merendeiras e nutricionistas. A remuneração varia entre R$ 960 a R$ 1.272.

No ato da inscrição, os candidatos devem levar os documentos pessoais, juntamente com cópias e o comprovante de pagamento do boleto.

A taxa de inscrição para os candidatos com ensino fundamental é de R$ 10. Os concorrentes aos cargos que exigem ensino médio completo devem pagar uma taxa de R$ 20. Já para o ensino superior é de R$ 30.​ (Com informações AC 24 Horas).