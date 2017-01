Prefeitos surpreendem e elegem Marilete Vitorino como nova presidente da Amac

Em uma votação surpreendente, a prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino (PSD), foi eleita presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac) após derrotar o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (PT), que concorria a reeleição.

Marielte foi escolhida pela oposição na última hora, liderada pelo seu vice, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro (PMDB).

A disputa entre Marcus Alexandre e Marilete foi acirrada e resultou no empate de 11 votos a 11, o que levou a prefeita de Tarauacá a vitória por ter sido escolhida pelo critério de idade.

Bastante emocionada, Marilete demonstrou surpresa com a vitória e afirmou que irá trabalhar sem levar em conta siglas partidárias. “Lutarei pelo fortalecimento da instituição”.

O prefeito Marcus Alexandre, atual presidente da Amac, parabenizou a vencedora e prometeu uma transição célere. Marcus afirmou que respeita a democracia e que não há a menor possibilidade de Rio Branco se retirar da Amac.

“Nosso desejo é de que a AMAC continue contribuindo com os municípios de forma técnica, sem interferências políticas e sem olhar cor partidária”, Marcus Alexandre. (Com informações Folha do Acre)