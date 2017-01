Polícia Militar de Brasiléia recupera moto roubada em Assis Brasil

Uma denúncia anônima de populares levou homens da Rádio Patrulha (RP) do 10º Batalhão, responsáveis pelo policiamento em Brasileia, a recuperarem no início da manhã deste sábado, 28 de janeiro, uma motocicleta que havia sido furtada no município de Assis Brasil. O fato ocorreu na BR 317, que liga as duas cidades. Na ação policial três adolescentes foram apreendidos.

Segundo os policiais, eles realizavam patrulhamento de rotina ao longo da Rua Manoel Marinho Monte, quando foram informados por populares que três cidadãos passaram pelo local empurrando uma motocicleta e seguiram sentido a BR. A guarnição de imediato se deslocou ao local, para averiguar a denúncia.

Ainda segundo os policiais, na altura do KM 07 foi possível realizar a abordagem aos suspeitos. Durante as buscas foi constatado que os três eram adolescentes e não possuíam a documentação do veículo. Em contato com agentes da Polícia Civil do município de Assis Brasil, foi constatado que a motocicleta havia sido furtada na madrugada.

Os militares encaminharam a motocicleta, Honda/Bros de placa NAA final 84, para a Delegacia Geral de Brasileia, onde posterior seria restituída ao proprietário. (Com informações Asscom PM)