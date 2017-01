Militares fecham ”bocada” e apreendem cerca de 1,5 de drogas no bairro Taquari

Uma ação da polícia militar culminou na prisão de dois suspeitos de tráfico de drogas, na rua do Passeio, bairro Taquari, região do segundo distrito da capital, na noite desta sexta-feira, (27).

De acordo com os policiais, a guarnição estava fazendo uma ronda no bairro, quando percebeu uma movimentação suspeita em uma residência próxima, em seguida, os militares foram averiguar a situação. O morador da casa atendeu a guarnição e autorizou a entrada dos policiais na residência.

Os militares pediram reforços de outras viaturas e fizeram uma revista no imóvel, em poucos minutos de verificação, foram encontrados 16 pacotes de substância de “Merla”, 05 pacotes de cocaína, 10 pacotes de substância de pasta base, 50 ”trouxinhas” de cocaína prontas para comercialização, duas balanças de precisão, uma quantia de 954,00 reais em espécie, 02 bombas d’ água, 29 pares de chinelos novos e sacos plásticos para o embalo da droga.

Diante do delito, Ywene de França, 43 anos e Joel de Alencar, 31 anos foram presos em flagrante e conduzidos á Delegacia de Flagrantes (DEFLA), juntamente com o material ilícito, os mesmos serão autuados por tráfico de drogas, (Art. 33 do código Penal Brasileiro).