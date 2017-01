Membros da facção comando vermelho é preso pela PM no segundo distrito de Rio Branco

Denilson da Silva Souza, 18 anos, Matheus Gomes do Nascimento, 19 anos e Kaio Fernandes de Souza, também de 18 anos, foram presos por policiais do 2° Batalhão de Polícia Militar (BPM), na noite desta sexta -Feira, (27), na rua Francisco Pinheiro, bairro Jacarandá, loteamento Rosa Linda, região do segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com os militares, a guarnição fazia um patrulhamento de rotina pelas as ruas do bairro, quando receberam uma denuncia anonima que havia uma casa que estava sendo usada como ponto para revenda de drogas, e também para encontro entre membros de facções.

A guarnição foi verificar a veracidade da denuncia, ao chegar na residência, bateram na porta e uma moça atendeu os policiais, com permissão da mesma, os militares adentraram e fizeram uma revista na casa, encontrando um revólver calibre 32 com uma munição intacta, 04 barras de maconha, 20 “trouxinhas” de cocaína, 69 reais em espécie, dois celulares e produtos provavelmente oriundos de furtos/roubos, ou até mesmo de usuários de drogas, que levam produtos para trocar por entorpecentes.

O trio informou a policia militar que fazem parte da facção Comando Vermelho (CV), e no celular de um deles, foi descoberto uma conversa entre membros de facção, onde os criminosos decidiam a execução de um membro do B13 conhecido por “Alemão”, que saiu recentemente da penitenciária. Matheus possui varias passagens no sistema penitenciário por roubo e porte ilegal de arma, e Denilson por receptação.

Diante do flagrante, todos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a drogas e os produtos apreendidos. O trio ficará a disposição da justiça.