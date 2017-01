Mark Zuckerberg critica Trump em publicação no Facebook

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Compartilhe no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Criador do Facebook salienta que é necessário ‘deixar as portas abertas’ aos refugiados que precisam de ajuda

O criador da rede social Facebook, Mark Zuckerberg, criticou o presidente dos EUA pelo decreto sobre os refugiados.

“Os EUA são uma nação de imigrantes e nós devemos ter orgulho disso”, escreveu ele na sua página da rede social, notando que os seus antepassados chegaram à América vindos da Alemanha, Áustria e Polônia.

O empresário norte-americano sublinhou que é necessário prestar atenção “àqueles que de fato representam ameaça” e, ao mesmo tempo, “deixar as portas abertas” aos refugiados que precisam de ajuda.

Mais cedo foi divulgado que os avós de Donald Trump emigraram para os Estados Unidos da cidade alemã de Kallstadt.

Na sexta-feira o presidente norte-americano assinou uma ordem executiva que suspende a admissão de refugiados por 120 dias, proíbe por um prazo indefinido o alojamento de refugiados da Síria e restringe certas regras de entrada nos EUA.

Durante a cerimônia de assinatura do documento no Pentágono, Trump declarou que, a partir do momento, a escolha de refugiados se tornará “radical” para proteger o país de “terroristas estrangeiros”. (Sputnik Brasil)