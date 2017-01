Jovem é baleado no Residencial Rosa Linda, em Rio Branco

Um rapaz de 19 anos sofreu uma tentativa de homicídio na tarde desta sexta-feira (27), na Rua Céu Azul, no Residencial Rosa Linda III, em Rio Branco.

Informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) relatam que a vítima foi baleada e encaminhada estável para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

O Centro Integrado em Operações de Segurança Pública (Ciosp) afirmou que a pessoa que disparou contra a vítima fugiu antes da chegada da polícia.

Uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (BPM) foi acionada para atender a ocorrência. O Ciosp acrescentou ainda que a ocorrência estava em andamento e não tinha mais detalhes do crime. (Com Informações G1 Acre)