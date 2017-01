Dois homicidas são presos pela Polícia Civil em Tarauacá

Policiais civis dos municípios de Tarauacá e Feijó prenderam na tarde de sexta-feira (27), dois homens suspeitos pelo crime de homicídio, as prisões aconteceu no município de Tarauacá.

Segundo os agentes, Lucivaldo Freitas de Aguiar foi preso suspeito de ter matado de forma brutal, José Antônio de Souza, de 37 anos, no seringal Tamandaré, zona rural de Tarauacá, crime esse ocorrido no dia 22 de janeiro.

A vítima José Antônio estaria sentado em baixo de uma árvore quando foi surpreendido por Luzivaldo com uma terçadada nas costas. José ainda foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O suspeito foi visto por populares se evadindo do local do crime.

Na mesma ocorrência, José Carlos de Oliveira, 38 anos, também foi preso pelos os policiais. Carlos é acusado de ter matado um homem no Seringal Marona, também em uma zona rural do município de Tarauacá. Ambos ficarão a disposição da justiça para pagar por seus crimes.