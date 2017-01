Avião russo caiu por erro da tripulação; acidente aconteceu no Natal

As investigações sobre o voo Tu-154, que caiu no Mar Negro, apontam que todos os sistemas do avião do Ministério da Defesa russo estavam funcionando corretamente antes do choque com a água, afirma o jornal russo Kommersant, que cita resultados preliminares da comissão que investiga a catástrofe aérea.

Mais cedo a perícia técnica negou a versão sobre a possibilidade de atentado ao bordo do avião ou bombardeio do avião a partir de terra. Assim, a única versão que persiste é a de erro da tripulação, destaca o jornal.

Atualmente estão sendo investigadas as ações dos pilotos durante a decolagem do avião. Ainda continua desconhecido o que exatamente levou à catástrofe, que aconteceu poucos minutos após decolagem, matando todos as 92 pessoas a bordo.

Entre os passageiros a bordo estavam vários jornalistas dos principais canais de TV da Rússia, bem como cantores e músicos do Ensemble Aleksandrov, que planejavam atuar na passagem de ano na Síria para militares russos e funcionários do Ministério da Defesa.