Vereador do PP de Cruzeiro do Sul confirma candidatura de Gladson Cameli ao governo do Acre

Agora é oficial. O senador Gladson Cameli (PP) vai disputar o governo do Estado nas eleições de 2018. A informação foi passada a reportagem pelo vereador de Cruzeiro do Sul Elenildo de Souza Nascimento, também do PP.

Segundo ele, a decisão foi tomada recentemente e anunciada aos aliados cruzeirenses, durante uma reunião que ocorreu dias atrás, no município.

Elenildo está convencido de que o nome de Gladson será suficiente para aglutinar todas as forças de oposição em torno de sua futura candidatura ao governo do Acre.

