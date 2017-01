No Acre, policiais militares entregam presentes para criança que sonha em ser policial

Uma guarnição do pelotão ambiental do 6° Batalhão de Polícia Militar (6° BPM), composta pelo sargento José, cabo Fábio e soldado Zumba entregaram nesta quinta-feira, 26 de janeiro, brinquedos para uma criança de 6 anos que tem o sonho de um dia se tornar policial militar.

De acordo com sargento José Santos da Silva, a guarnição realizava patrulhamento de rotina na Vila Lagoinha, distante cerca de 20 quilômetros de Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do Acre, quando uma criança de apenas 6 anos, se aproximou e perguntou se a guarnição gostava dele, e se eles poderiam presenteá-la.

“Estávamos em rondas, quando ele nos abordou e nos falou que seu nome era Francisco e perguntou se a gente gostava dele. Falamos sim, gostamos. E ele falou, então compra uma mochila pra mim, porque eu quero ser policial assim como vocês”, disse o policial.

Ainda segundo o militar, Francisco tem mais nove irmãos e o mais importante foi o contentamento da criança ao ter o pedido realizado. “O mais gratificante foi ver a alegria e o brilho nos olhos daquela criança. São essas coisas que nos motivam e orgulham o nosso serviço.

Vale ressaltar que, além da mochila os policiais levaram presentes para os irmãos de Francisco.

(Com informações AC 24 Horas)