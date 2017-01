Maradona diz que ‘conheceu’ a cocaína no Barcelona

O eterno ídolo do futebol argentino Diego Armando Maradona revelou durante uma entrevista à TV italiana Mediaset que usou cocaína pela primeira vez quando jogou pelo Barcelona, entre 1982 e 1984, quando tinha 22 anos.

“Eu tinha 24 anos quando consumi drogas pela primeira vez, em Barcelona. Foi o maior erro da minha vida”, disse o ex-jogador.

De acordo com o jornal O Globo, foi no último ano de Barça que Maradona se afundou no vício em cocaína. Em 1994, o ex-atacante foi flagrado em um exame antidoping na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. O craque afirmou que deixou de usar drogas há 13 anos.