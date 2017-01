Homem é suspeito de estuprar menor de 13 anos, engravidar menina e forçar aborto

José Francisco Araújo, foi preso na tarde de quarta-feira (25) pela Polícia Civil de Cruzeiro do Sul (AC), suspeito de estupro de vulnerável e tentativa de aborto. A Delegacia Especializada no Atendimento da Mulher e do Menor (Deam) recebeu a denuncia de que uma menina de 13 anos foi vítima do agressor, engravidou, e após saber da gravidez foi forçada por ele e pela mãe a abortar.

“Além do suposto estupro, ele estava forçando a menor a abortar a criança que está sendo gerada, então diante dessas informações todos os procedimentos foram tomados, de profilaxia em relação a própria garota e os cuidados médicos pertinentes, além do acompanhamento psicosocial. Ela ainda nos relatou com detalhes o acontecimento”, destacou o delegado Luiz Tonini.

De acordo com o delegado, todas as medidas cabíveis em relação ao acusado também já foram tomadas. A mãe da menina também será indiciada pela tentativa do aborto.

“Solicitamos ao judiciário, através da representação, a prisão preventiva do mesmo, sendo que já executamos a prisão hoje e ele será indiciado no estupro de vulnerável e tentativa de aborto”, explicou.

