Enquanto Eike é procurado pela PF, filho curte férias em Las Vegas

Enquanto Eike Batista segue foragido e é acusado de participar de esquema de corrupção chefiado pelo ex-governador do Rio Sérgio Cabral, o filho Olin Batista curte as férias com amigos, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Eike foi alvo de um mandado de prisão nessa quinta-feira (26), durante a Operação Eficiência – um desdobramento da Calicute dentro da Lava Jato -, mas não foi localizado em sua residência. Há suspeita é de que ele tenha viajado para Nova York, utilizando o seu passaporte alemão.

Já Olin Batista, de 21 anos, postou fotos e vídeos, no mesmo mesmo dia, mostrando momento de diversão no hotel, como se nada tivesse acontecido. “Muita falta do que fazer”, escreve ele na legenda de uma das imagens, em que os amigos aparecem jogando tênis de mesa.

De acordo com informações do jornal Extra, Eike é acusado de pagar R$ 16,5 milhões de propina ao governo de Sérgio Cabral em troca de benefícios.