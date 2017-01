Cabral faz aniversário nesta sexta, sem direito a bolo ou visitas

O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral faz aniversário nesta sexta-feira (27) e não tem direito a bolo, presente ou mesmo a visita de familiares e amigos. Aos 54 anos, ele está preso no presídio de Bangu 8, na capital fluminense, acusado de chefiar um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro que desviou, segundo o Ministério Público Federal (MPF), R$ 340 milhões.

Uma rotina bem diferente da vivenciada por ele em anos anteriores, quando tinha bebida e comida fartas à mesa, além de joias, ternos de alta-costura, viagens, iates e carros de luxo.

A informação foi confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). “A Seap informa que a rotina da unidade não é alterada. Somente é autorizada a entrada de comida com visitantes ou em dia de custódia”, escreve em nota.

Sendo assim, o ex-governador terá de esperar até o sábado para “comemorar”. Além deste dia, os detentos também recebem visita às quartas-feiras.

De acordo com informações do portal G1, a cela de Sérgio Cabral tem uma televisão e um ventilador. De acordo com a Lei de Execuções Penais, o preso tem direito a receber um rádio de pilha, um ventilador de até 30 centímetros e uma televisão de 16 polegadas — o menor tamanho do mercado.