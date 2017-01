Adolescente desaparece e família procura por informações

A família de Rian Custodio, 15 anos, procura pelo adolescente que saiu de casa na quarta-feira (25) sem avisar. Segundo a família, o adolescente era viciado em internet e a mãe não sabe se ele desapareceu com alguém que tenha conhecido pelas redes sociais.

Luzanira Custódio do Carmo, mãe do adolescente, saiu de casa para trabalhar e o filho deixou o filho. Quando ela retornou, por volta das 19h, não encontrou mais ninguém.

Mãe e filho tiveram um discussão recendente devido ao uso excessivo de computador. Segundo a família, o adolescente teria criado um programa com um simulador de caminhões online e se comunicava com pessoas de vários locais do país. Com medo do teor das conversas do menor na internet, ela decidiu restringir o uso do aparelho.

A família pede a quem souber do paradeiro do menor para entrar em contato nos números (68) 68 9.9996-1260 ou 9.9906-5650.

(Com informações AC 24 Horas)