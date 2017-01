Com mandados de prisão em aberto; dupla é presa por roubos e furtos

Foram presos nesta quinta-feira, (26), James Cley Honório Lima Filho e Carlos André Reis de Souza, os mesmos se encontravam com um mandado de prisão em aberto, a dupla é suspeita de praticarem roubo e furto.

Uma das ações ocorreu no Conjunto Tucumã, área onde James Cley atuava. Segundo a polícia, Lima havia sido preso dia 19 de janeiro, mas solto durante a audiência de custodia, o mesmo era acusado de ter violado um posto de saúde e furtado uma televisão.

A prisão de Carlos André se deu no bairro Novo Horizonte. De acordo com o que foi expedido no mandado, Reis é suspeito de ter roubado um veículo em julho do ano passado.​ Os dois foram encaminhados a Delegacia e em seguida serão remanejados ao complexo penitenciário.

Ambos foram presos pela Polícia Civil por intermédio da Delegacia de Investigações Criminais (Dic). De acordo com o Delegado responsável pela prisão, Sérgio Lopes, o suspeito foi reconhecido por pelo menos cinco vítimas e responde a outros quatro inquéritos criminais.