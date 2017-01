Rafaella Santos, irmã de Neymar, tatua o próprio rosto no braço

A irmã do jogador Neymar, Rafaella Santos mostrou que sua autoestima está em alta ao tatuar o próprio rosto em seu braço. No Instagram, a jovem já mostrou parte do desenho feito pelo tatuador Thieres Paim.

Em entrevista ao site ‘Ego’, o tatuador contou mais detalhes do desenho: “Ela me passou o que queria fazer e bolamos juntos na hora. Eu olhei para uma foto que ela postou no Instagram e desenhei a bandana”, disse ele sobre a arte que demorou duas horas para ser feita e ainda revelou: “Eu já fiz umas outras 10 tatuagens na Rafa”.

As imagens da tatuagem já tiveram mais de 200 mil curtidas no Instagram.