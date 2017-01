PRF apreende drogas escondida em carro guinchado no município de Capixaba

Uma equipe de Policiais rodoviários federais apreenderam na tarde desta quarta-feira,(25), uma grande quantidade de entorpecentes, a droga foi encontrada dentro de um veículo que vinha guinchado. A apreensão ocorreu no Posto de Fiscalização do município de Capixaba.

Segundo os federais, os ocupantes do veículo modelo Pálio, de cor verde, placas MZQ 1163, solicitaram um guincho para transportar o carro do município de Brasiléia até a capital Rio Branco, pois o mesmo estava com defeito.

A polícia como não é ”boba” ao avistar o guincho rebocando o veículo fez a abordagem, ao fazer a revista veicular foi encontrado vários pacotes de entorpecentes acondicionados nas portas do carro.

Após o flagrante, todos foram autuados e encaminhados a delegacia para os devidos procedimentos, após ter prestado esclarecimentos ao delegado plantonista, o motorista do guincho foi liberado.