Polícia prende homicida em Tarauacá

Já está preso na Delegacia de Polícia de Tarauacá Luzivaldo Rodrigues Aguiar, 21 anos, acusado pelo assassinato de José Antonio Souza Afilhado, 37 anos, ocorrido no último domingo, 22 de janeiro, na comunidade do Seringal Tamandaré, localizado na divisa entre Tarauacá e Jordão. Luzivaldo estava foragido desde o dia do crime.

Policiais civis e militares foram até a localidade depois de 6 horas de viagem num barco (voadeira), passaram a noite na mata e às 5 horas da manhã cercaram a casa do acusado. Antes de fugir para a mata, Luzivaldo ainda atirou nos policiais com uma espingarda. Após o disparo jogou a arma no “terreiro” da casa e saiu correndo para a floresta. Horas depois os policiais conseguiram capturá-lo. Após receber voz de prisão, o acusado confessou a autoria do crime e disse que matou a vítima por causa de uma rixa antiga entre os dois.

O CRIME – Testemunhas contaram à polícia que, no último domingo, a vítima José Antonio Souza Afilhado, 37 anos, estava debaixo de uma árvore quando foi surpreendido por Luzivaldo, que desferiu-lhe uma terçadada nas costas. Populares imediatamente o trouxeram para a cidade e ainda na viagem o mesmo não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda de acordo com a polícia a comunidade não soube explicar a motivação do crime, pois não havia discussão nem razão aparente para tal ato.

