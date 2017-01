Indígena é preso por porte ilegal de arma em Sena Madureira

Através de uma denuncia anonima feita via COPOM, policiais militares apreenderam um indígena de 16 anos, o mesmo é morador do bairro da Pista, em Sena Madureira, contra o adolescente pesa o crime de porte ilegal de arma de fogo. A apreensão ocorreu na manhã desta quinta-feira, 26.

De acordo com os militares, após a denuncia, os mesmos saíram em busca do menor, que foi encontrado próximo a Feira Livre dos Colonos, ao ser abordado e feita a revista pessoal, a guarnição encontrou uma garrucha de dois canos e duas munições intactas, a arma estava na cintura do adolescente.

Após o flagrante, o menor foi conduzido para a USP de Sena Madureira. Ele será levado para o Centro Sócio Educativo Purus. Há suspeitas que o indígena teria tentado matar no último final de semana um menor de idade no Bairro Vitória.​ O fato será investigado pela polícia civil daquele município.