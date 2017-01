Homem é executado em chácara na Vila Custódio Freire

Antônio Souza Bezerra, 39 anos, conhecido por ”Tonho”, foi executado com 7 tiros na manhã desta quinta-feira, (26), em uma chácara no ramal do 14 Bis, loteamento Adalto Frota, região da Vila Custódio Freire, zona rural de Rio Branco.

De acordo com os vizinhos, Antônio estava trabalhando desde cedo na propriedade, quando resolveu ir até a sede da chácara para descansar, momento esse que um homem ainda não identificado chegou e efetuou vários disparos na vítima, que estava sentado, sem ter como se defender, ”Tonho” caiu agonizando. O criminoso usou uma pistola .40 para cometer o homicídio.

A viatura de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ao chegar ao local só puderam constatar a morte de Antônio. O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local e removeu o corpo da vítima para os procedimentos de praxe. A polícia civil também esteve presente colhendo informações para dar inicio as investigações sobre o caso.

”Tonho” era morador da região há 14 anos e não tinha inimigos pela vizinhança, o mesmo era esposo da ex-presidente da associação de moradores do loteamento Socorro Martins. Os vizinhos lamentam a morte de Souza. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção a Pessoa (DEHPP).