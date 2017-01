Em coletiva, gestor do RBFC explica saída do técnico Célio Ivan

Um dia após o técnico Célio Ivan deixar o comando técnico do Rio Branco, o gestor de futebol do clube, Carlinhos Farias, explicou, em coletiva de imprensa, os motivos da saída do profissional, assim como aproveitou para oficializar o nome Cristian de Souza para o cargo.

Na coletiva de imprensa, Carlinhos Farias deixou claro que o principal motivo do desligamento do técnico Célio Ivan teria sido, além de algumas divergências internas de trabalho, o fato dele não ter demonstrado disposição para trabalhar com atletas da base e ainda a pressão imposta por ele para contratação de mais jogadores de sua confiança. Farias explicou ainda que já havia conversado com Célio Ivan a respeito da politica adotada hoje no clube, onde a ideia seria trabalhar neste primeiro momento com apenas 14 jogadores e outros dez atletas que recentemente disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior. No entanto, segundo o gestor alvirrubro, o profissional insistia na contratação de novas peças para o clube, peças essas com salários acima da realidade vivida hoje pelo Rio Branco. Porém, a gota d’água, segundo Farias, para o desligamento do profissional, teria sido alguns comentários (críticas) feitos por ele a pessoas de fora do clube a respeito de como eram conduzidos os trabalhos na agremiação, assim causando um desconforto ainda maior na relação (treinador x clube). Sem opção, segundo Carlinhos Farias, o jeito foi desligar o profissional.

Novo treinador será apresentado sexta-feira

A respeito da contratação do técnico Cristian de Souza, 39 anos, para assumir o lugar do técnico Célio Ivan, Carlinhos Farias explicou que, antes mesmo de sua viajar a São Paulo para tratar de alguns problemas do Rio Branco, já estava propício à mudança, mas que preferiu aguardar um pouco mais para a tomada de decisão, acreditando numa conciliação de ideia entre ele e o profissional Célio Ivan, algo não ocorrido.

Com indicação do técnico Tiago Nunes, campeão estadual pelo Rio Branco na temporada 2010, Carlinhos Farias chegou ao treinador Cristian de Souza. O profissional mostrou-se disposto ao desafio de comandar o Estrelão na temporada e não fez nenhuma exigência fora da folha salarial, inclusive, rejeitando uma proposta de trabalhar de auxiliar técnico no Paraná Clube, pois seu objetivo é colocar seu nome em evidencia no mercado de trabalho.

Com o salário dos três primeiros meses de trabalho bancado por um empresário local, Cristian de Souza será apresentado aos jogadores, demais membros da comissão técnica, diretoria e imprensa na tarde desta sexta-feira (27). O último clube do novo comandante alvirrubro foi à equipe Água Santa (Diadema-SP) na disputa da Copa São Paulo de Futebol Junior. Cristian ainda tem experiência como treinador interino do Ceará, dirigiu as equipes Sub-17, Sub-20 e Sub-23 do Grêmio, de 2009 a 2011, além do Figueirense e Ceará na Copa São Paulo nesse período.

Manoel Façanha